Caso Mari Ferrer: Gabriela Prioli diz que não discorda de sentença

Não dá para negar que os looks com conjuntinhos são um clássico atemporal da moda . Esse visual conquistou desde a realeza britânica até as celebridades do mundo todo e, é claro, também está fazendo sucesso aqui no Brasil.

Graças à versatilidade das peças, é muito fácil montar uma produção estilosa em apenas alguns minutos. O truque é investir em acessórios; por isso, joias, bolsas e sapatos são essenciais para trazer mais glamour para a combinação monocromática . Confira alguns modelos para se inspirar e se jogue nessa tendência incrível!

Como usar conjuntinhos no dia a dia

Estilo cottagecore

O estilo que conquistou as fashionistas este ano também pode ser encontrado nos conjuntinhos. A vibe cottagecore , com estampas floridas e mangas bufantes, fica ainda mais charmosa se usada no formato de top e saia. E, para completar o visual de camponesa, correntinhas, pulseiras, chapéu de palha e bandanas são muito bem-vindos!

Conjuntinho de tweed

Se você tem um estilo mais clássico, os terninhos e saias de tweed são a opção perfeita. Delicados e elegantes, eles ficam ótimos em qualquer ocasião, desde o trabalho até passeios ao ar livre. Com uma gola alta por baixo e um scarpin nos pés, você estará pronta para enfrentar o dia com muito estilo.

Cropped e calça

Caso você prefira usar calça, não se preocupe, pois também dá para montar um conjuntinho incrível usando um cropped top . Esse visual é ideal para dias mais quentes e também pode ser usado em todos os seus compromissos. Se quiser parecer mais alta, aposte no salto, mas, para quem busca conforto, essa combinação também fica ótima com um tênis .

Blazer e calça de alfaiataria

Não há nada mais elegante do que um blazer e uma calça de alfaiataria, não é mesmo? Se os dois forem um conjuntinho, melhor ainda! Para ousar um pouco mais, que tal deixar parte da barriga de fora? O look continua sofisticado, mas com um toque mais sexy.

Saia e top

Para sair à noite ou, até mesmo, ir para um jantar romântico, já pensou em investir em uma combinação de cropped e saia? Com esse conjunto, não tem erro na hora de se vestir, basta colocar alguns acessórios como colares, pulseiras e brincos para um look completo. Se o dia estiver frio, é possível jogar uma jaqueta ou casaco por cima para trazer ainda mais elegância à produção!

Terninho cropped

Se desejar investir em um terninho, mas de uma maneira mais jovial e descolada, a opção cropped é a melhor. Despojado e elegante ao mesmo tempo, ele é perfeito para quem busca um look prático para o dia a dia. Deixe a seriedade de lado e combine com um tênis para ter ainda mais conforto. Aproveite as inúmeras possibilidades!

