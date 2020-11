Caso Mari Ferrer: Advogado de defesa diz que audiência foi tensa e acalorada

Redação João Bidu Veja o que os Orixás revelam sobre você quando está apaixonado

Saiba de qual orixá você é filho(a), como se relaciona com o par e muito mais. Confira as revelações dos orixás da paixão! Desvende os motivos de algumas relações não terem sido bem-sucedidas e também como agir quando encontrarmos a cara-metade com sua data de nascimento.

OGUM – 21/3 a 20/4

Vai atrás daquilo que deseja. Quando vivencia um problema, corre em busca de uma solução. Na conquista, usa e abusa da sua sensualidade e não tem medo de ousar. Adora agradar ao par, principalmente na intimidade. Combina com os filhos de: Iansã, Oxumaré, Nanã e Iemanjá.

OXÓSSI – 21/4 a 20/5

Consegue manter o romantismo na relação, mesmo não curtindo muito demonstrar seus sentimentos. O medo de levar um fora pode impedi-lo(a) de ter iniciativa na paquera. Quando confia no par, entrega-se completamente e, na cama, é superquente. Combina com os filhos de: Oxum, Iansã, Iemanjá e Oxalá.

IBEJI – 21/5 a 20/6

Seu coração sempre tem alguém especial. O relacionamento deve ser cheio de alegria e bom humor. Para conquistar, usa e abusa de sua simpatia e de seu jeito comunicativo. Na cama, não lhe falta ousadia para surpreender o par. Combina com os filhos de: Iansã, Nanã e Oxumaré.

OXUM – 21/6 a 21/7

Você é romântico(a) e faz questão de demonstrar seus sentimentos para o par. A pessoa de quem gosta não poderá se queixar de falta de carinho. Quando quer ganhar o coração de alguém, usa a sensualidade. Nos momentos a dois, não pode ter ausência de afeto. Combina com os filhos de: Nanã, Omulu e Oxóssi.

XANGÔ – 22/7 a 22/8

Gosta de estar no comando e, no relacionamento amoroso, isso não é diferente. Quando se apaixona, é capaz de tudo para conquistar a pessoa amada. No sexo, detesta rotina e, por isso, busca sempre novas ideias para colocar em prática com o par. Combina com os filhos de: Oxum, Iansã, Ogum e Iemanjá.

OBALUAIÊ – 23/8 a 22/9

O amor tem que deixá-lo(a) seguro(a) para sentir-se bem e conseguir demonstrar sua paixão. Na paquera, prefere ser sutil e demonstrar seu lado doce. Na intimidade, é sensual e romântico(a) com o par, não deixando faltar carinhos. Combina com os filhos de: Oxum, Omulu, Oxóssi e Iemanjá.

OXUMARÉ – 23/9 a 22/10

Tem um coração enorme! Mas, ao mesmo tempo em que pode ser muito bom(boa), pode guardar muita mágoa caso alguém o(a) decepcione. Vive em busca do seu grande amor. Se entrega com paixão aos momentos de intimidade com o par. Combina com os filhos de: Ibeji, Oxumaré, Ogum, Iansã e Oxalá.

NANÃ – 23/10 a 21/11

Sua arma de conquista é a sensualidade, herança dessa deusa. Na relação com o par, detesta rotina, por isso, busca sempre algo novo para fazerem juntos. Não suporta a ideia de ser traído(a). Na cama, curte viver fantasias diferentes. Combina com os filhos de: Oxalá, Oxóssi, Oxum e Iemanjá.

IANSÃ – 22/11 a 21/12

Quando vive uma paixão, curte cada momento com bastante intensidade. É do tipo que adora fazer declarações de amor. Nos momentos a dois, solta sua criatividade e abusa de ousadia, tudo para mandar a rotina para bem longe da relação. Combina com os filhos de: Ogum, Xangô e Oxóssi.

OMULU – 22/12 a 20/1

Talvez as pessoas não percebam o tanto que você é sensível, pois costuma esconder suas emoções atrás da sua timidez. Na hora de conquistar a pessoa amada, é racional. Entre quatro paredes, valoriza as preliminares e faz questão de que esses momentos sejam repletos de romantismo. Combina com os filhos de: Nanã, Oxóssi, Iansã e Ogum.

OXALÁ – 21/1 a 19/2

Do mesmo jeito que gosta de momentos calmos, adora viver aventuras. Na paquera, usa sua criatividade a seu favor e esbanja charme e sedução. Na intimidade, não tem medo de se soltar e realizar seus desejos com a pessoa amada. Combina com os filhos de: Iansã, Obaluaiê, Oxumaré e Ibeji.

IEMANJÁ – 20/2 a 20/3

Sensível, demonstra todo o seu romantismo para o par. No entanto, pode deixar o ciúme e a insegurança interferirem na relação. Quando está com alguém, faz tudo o que pode para agradar a essa pessoa. No sexo, seduz o seu amor com um jeitinho meigo e delicado. Combina com os filhos de: Oxum, Obaluaiê, Oxóssi e Oxalá.

