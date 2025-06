Caso Lázaro | Suspeito de sequestrar adolescente em São Mateus ficará em prisão temporária

Suspeito de envolvimento no desaparecimento do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, Felipe Silva Rodrigues, de 24 anos, teve a prisão em flagrante convertida para temporária em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (19). Ele deverá ficar preso por 30 dias, segundo decisão da Justiça, em atendimento ao pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O órgão informa que a solicitação visa à preservação das investigações.

Lázaro foi visto pela última vez na última quinta-feira (12), no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, entrando em um carro. Ainda não há informações sobre seu paradeiro. A Polícia Civil (PC) trata o caso como sequestro.

Primeiro preso pelo caso, Felipe foi autuado pelos crimes de sequestro e receptação. De acordo com a PC, ele relatou que tinha negociado com o adolescente a entrega de uma televisão vendida. Contudo, as investigações apontaram que o suspeito havia participado de uma emboscada para atrair Lázaro e que o aparelho de televisão era furtado. O item foi encontrado na casa de Felipe, em Guriri, balneário do município.