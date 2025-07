Caso Lázaro | Família reconhece corpo de jovem desaparecido em São Mateus

A Polícia Científica confirmou no final da manhã deste sábado (5) que o corpo encontrado amarrado em uma cova profunda no distrito de Guriri, em São Mateus, no Espírito Santo, é do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos que estava desaparecido há 22 dias. A confirmação foi feita após a mãe reconhecer uma tatuagem no pescoço do jovem. As informações são do G1/ES