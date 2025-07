Caso Lázaro | Corpo de adolescente sequestrado e achado em cova é sepultado

Lázaro Airan foi sequestrado dia 12 de junho, ficou 22 dias desaparecido, e o corpo dele foi achado na sexta-feira (4). Seis suspeitos do crime estão presos, entre eles um cabo da PM

O corpo de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, foi sepultado em uma cerimônia fechada para familiares e amigos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (06). A informação foi confirmada com Taiane Souza dos Santos, mãe do adolescente.

Lázaro desapareceu em São Mateus, no dia 12 de junho. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que o adolescente entrou em carro carregando uma televisão, que seria entregue a um homem que comprou o aparelho.

Na sexta-feira (04), um corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma área de mata entre Guriri e Barra Nova, ainda no município. A mãe do adolescente reconheceu o filho por conta de uma tatuagem no pescoço, na manhã de sábado (05). Também foram realizados exames para a confirmação.

Em cerimônia restrita à familiares e amigos, o corpo de Lázaro foi enterrado em um cemitério da cidade no domingo (06).

Até o momento, seis suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Entre os detidos, está um cabo da Polícia Militar.

Adolescente foi vítima de emboscada

O adolescente estava em casa com ela e com as duas irmãs, conversando e se divertindo, quando saiu por volta do meio-dia, no dia 12 de junho, segundo a mãe de Lázaro. Ele carregava uma televisão para entregar a um homem que teria comprado o aparelho.

O televisor que Lázaro levava teria sido furtado em uma casa da região três dias antes. E o suposto comprador teria planejado uma emboscada para o suspeito de furtar o aparelho.

Ao chegar ao local combinado, Lázaro foi recebido por dois homens, bem mais velhos que ele e que, de acordo com testemunhas, começaram e intimidá-lo.

O adolescente teria relatado aos homens que estava apenas realizando um favor para um amigo. Os suspeitos então o pressionaram para que ele ligasse para o amigo. Lázaro entrou em contato, mas o outro jovem afirmou que não poderia ir ao local.

Prisões

Após receber a informação da venda da televisão, a mãe de Lázaro foi à rua e pediu acesso às câmeras de videomonitoramento do prédio em que eles moram. Pelas imagens, é possível ver a sequência de acontecimentos.

Taiane registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e investigadores identificaram o primeiro suspeito: Felipe Silva Rodrigues, de 24 anos.

Felipe era um amigo de Lázaro e teria sido ele o responsável por atrair o garoto para a emboscada. Ele foi preso no dia 18 de junho.

Já no dia 27 de junho, outros dois suspeitos – os seguranças particulares Lucas Eduardo Soares, 24 anos, e Walisson Pereira Carvalho, 35 anos – também foram presos.

Na última segunda-feira (1º), também foram presos sob suspeita de envolvimento no sumiço do garoto: Yan Kryslan Pereira Dias, 25 anos, e o policial Denis Marchiore.

Denis Marchiore é cabo da Polícia Militar e é dele o carro utilizado no sequestro do adolescente. Ele se entregou à polícia após ficar sabendo que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Um dia depois, um sexto suspeito também foi preso: Alex Nascimento Paixão, de 24 anos.