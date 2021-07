Caso Joice: MPF devolve inquérito à Polícia Legislativa por laudos incompletos

Reprodução/CNN Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de um atentado





































Resumo Ministério Público Federal no Distrito Federal decidiu devolver para a Polícia Legislativa (Depol) o inquérito sobre as agressões sofridas pela deputada Joice Hasselmann

Laudos periciais estavam incompletos

O material foi enviado ao MPF nesta terça-feira pela Polícia Legislativa, que considerou o caso encerrado após perícia





O Ministério Público Federal no Distrito Federal decidiu devolver para a Polícia Legislativa (Depol) o inquérito sobre as agressões sofridas pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) para pedir complementos no material, após constatar que os laudos periciais estavam incompletos.

O material foi enviado ao MPF nesta terça-feira pela Polícia Legislativa, que considerou o caso encerrado após ter feito perícia nas câmeras do prédio onde a deputada mora e após ter ouvido pessoas que trabalham no local.

Segundo o colunista do GLOBO , Lauro Jardim , até a noite de ontem os agentes não haviam encontrado qualquer imagem de estranhos entrando no prédio onde a deputada mora . Nas redes sociais, a parlamentar afirmou que o edifício não dispõe de câmeras nas escadas e nas entradas dos apartamentos .

O procurador Wellington Divino Marques, que recebeu o inquérito, analisou o material e constatou que era necessário finalizar os laudos periciais produzidos na investigação. O material enviado ainda era preliminar e, por isso, o procurador considerou que não seria possível dar prosseguimento ao caso.

Joice Hasselman relatou a agressão pela primeira vez à colunista Bela Megale na última quinta-feira (22). Na ocasião, ela contou que acordou no domingo sobre uma poça de sangue, sem se lembrar o que tinha acontecido . A deputada sofreu cinco fraturas na face e uma na coluna.

Nesta terça-feira (27), o Depol ressaltou que o local onde houve o incidente está sob vigilância.

“A Câmara esclarece que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada”.

O caso também é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.