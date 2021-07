Caso Joice Hasselmann: Deputada contrata advogado criminalista Kakay

Reprodução Kakay foi contratado pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP)

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) contratou, na última quinta-feira (29), o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, para representá-la e cuidar do caso do suposto atentado sofrido pela parlamentar, no interior de seu apartamento funcional em Brasília, no domingo (18) . As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Kakay possui um vasto histórico de defesa de políticos nas cortes brasileiras. Entre seus clientes, destacam-se o atual ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI); o ex-presidente da República José Sarney (MDB); o ex-senador Edson Lobão (MDB), o ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), o ex-governador de São Paulo Paulo Maluf (PP), e o ex-ministro José Dirceu (PT).



O agora representante da parlamentar, inclusive, posiciona-se de maneira aberta em prol do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e já chamou o mandatário de “serial killer” .







Atualmente, Antonio Carlos de Almeida Castro encontra-se em Nova York e voltará ao Brasil apenas na próxima semana. O advogado, porém, já começou a trabalhar no caso.