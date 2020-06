Caso George Floyd: família presta homenagem em funeral nos EUA

Familares e amigos de George Floyd organizaram, nesta quinta-feira (04), o primeiro funeral para o ex-segurança, que foi morto por policiais durante uma ação dos agentes.

O funeral teve início hoje e vai durar seis dias e passará por mais duas cidades.

Segundo informações da emissora americana CBS, o corpo de Floyd ainda vai ser levado para outras duas cidades para cerimônias e homenagens. Raeford, cidade natal de George Floy, na Carolina do Norte, e Houston, onde ele foi criado.

A cerimônia desta quinta, em Minneapolis, teve a presença de figuras conhecidas na luta contra o racismo e outras figuras públicas. O neto de Martin Luther King, Martin Luther King III, compareceu à cerimômia para prestar as últimas homenagens.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também esteve no funeral e se ajoelhou diante do caixão de George Floyd. Personalidades do mundo da música também marcaram presença, como os rappers T.I. e Tyrese Gibson.

Veja na sequência trechos do funeral:

Rev. Al Sharpton called for justice in the killing of George Floyd: “If you commit a crime, it doesn’t matter if you wear blue jeans or a blue uniform.”

Watch the memorial service here: https://t.co/FWDEyCnScw pic.twitter.com/P9yLy9pPUA

— CTV News (@CTVNews) June 4, 2020