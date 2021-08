Caso Flordelis: Câmara agenda votação que pode cassar seu mandato

Fernando Frazão/Agência Brasil A deputada é acusada e ter participado da morte de seu marido, pastor Anderson do Carmo

Após entra com recurso para barrar uma possível cassação de seu mandato – e perder por 47 votos a zero -, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) enfrentará o plenário da Câmara Federal. Na próxima quarta-feira (11), os parlamentares federais votarão se a pastora continuará ou não seu mandato em Brasília. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Acusada pelo Ministério Público de ordenar o assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, Flordelis terá a difícil missão de conseguir maioria absoluta na Câmara para manter-se como deputada federal.

Caso 257 dos 513 parlamentares votem pela confirmação da cassação, o relatório do deputado Alexandre Leite – aprovado pela Comissão de Ética – retirará a pastora do seu cargo eletivo.





Entre a alta cúpula da Câmara, o entendimento é de que o plenário votará pela cassação da deputada Flordelis, denunciada pelo MP por homicídio triplamente qualificado.