Caseiros de luxo | Empresa busca casal para tomar conta de ilha no Caribe por R$ 82 mil ao mês

Contratados vão atuar como ‘influenciadores’ do local e supervisionar construção de ‘oásis’; empregador é bilionário misterioso

No coração das paradisíacas Ilhas Virgens Britânicas, existe uma oportunidade única que poderá tornar realidade o sonho de viver numa ilha caribenha quase deserta. Um enigmático bilionário, dono de uma ilha privada exclusiva, procura um casal que assuma a responsabilidade pelo cuidado meticuloso deste pequeno paraíso.

Embora a identidade do novo proprietário permaneça velada, envolta em mistério, as especulações estão a todo vapor, sugerindo a possibilidade de que possam ser figuras proeminentes como Richard Branson, o visionário proprietário do Virgin Group, ou mesmo Larry Page, o coproprietário fundador do Google, de acordo com relatos de jornais como o New York Post.

De acordo com uma anúncio publicado pela agência especializada em recrutamento de pessoal doméstico privado, a Fairfax e Kensington, o cargo oferece uma remuneração atrativa de 160 mil libras esterlinas ao ano (equivalente a R$ 987 mil, mais de R$ 82 mil ao mês), e vai além de uma tarefa de cuidado convencional. Este trabalho vai desde a manutenção e fiscalização exaustiva do imóvel até à promoção ativa que visa à captação de turismo de luxo exclusivo.

Os “influenciadores” residentes da ilha serão consultados sobre a criação de alojamentos para hóspedes e da residência principal. A construção será executada pelo gerente-geral da propriedade e pelos atuais engenheiros. A principal tarefa dos “caseiros de luxo” será documentar a vida no covil que evoca a estética dos vilões de James Bond nas Ilhas Virgens Britânicas, registrando sua transformação de um mero canteiro de obras em um oásis de luxo.

“Este é o papel definitivo do influenciador”, disse George Ralph Dunn, representante da agência, em comunicado enviado ao Kennedy News. “O proprietário procura realçar a beleza do local. Eles devem capturar a ideia e depois colocar sua própria marca na aparência e no funcionamento de tudo.”

Cuidadoso e midiático: os requisitos Os requisitos para quem aspira ao posto incluem:

Sólida experiência, preferencialmente na área de hotelaria de luxo;

Habilidades de gerenciamento de equipe;

Conhecimento detalhado de atendimento ao hóspede e gerenciamento doméstico;

Capacidade de apresentar diante das câmeras, com excelentes habilidades de comunicação;

Experiência anterior de trabalho na região do Caribe. A formalização da candidatura envolve a apresentação não só do currículo, mas também de um vídeo de TikTok, com duração máxima de dois minutos e as hashtags específicas mencionadas na oferta de emprego. A postagem com a convocação pode ser vista na conta do Instagram @fairfaxandkensington ou no site da empresa. Além do salário, o contratante se compromete a arcar com despesas de voo de ida e volta ao local, bem como despesas com alimentação e hospedagem.

“A razão pela qual tentamos alcançá-los [com o anúncio online] é que muitas pessoas em funções de serviços privados não têm a parte midiática”, lamentou o recrutador, sublinhando a diversidade de talentos que o bilionário procura.

Cada parceiro no casal trará um conjunto único de habilidades complementares, como jardineiro e governanta, explicou Dunn, destacando a necessidade de colaboração equitativa e diversificada neste empreendimento.

Os sortudos selecionados para a função iniciarão a viagem em janeiro, viajando de avião até a ilha paradisíaca para embarcar em uma tarefa que exigirá exaustivas semanas de trabalho (seis dias de atividades, um de descanso). Como parte da compensação, eles desfrutarão de um voo anual para casa, dando-lhes a oportunidade de se conectarem com suas raízes e recarregarem energias.