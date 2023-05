Casamento surpresa realiza sonho de mulher com câncer em hospital

Segundo o homem, “foi uma tarefa difícil colocar tudo de pé em duas semanas”. Com a ajuda do hospital, conseguiu montar uma estrutura, colocar as cadeiras e até a loja de vestidos entrou no plano

Uma mulher com câncer se casou com o marido do lado de fora do Hospital do Câncer de Muriaé, em Minas Gerais, neste domingo, em uma cerimônia planejada paelo noivo em segredo.

De acordo com o G1, há um ano e meio, quando Lucilene e Rafael acabaram de se conhecer, Lucilene descobriu que tinha câncer de mama. Por coincidência, Rafael havia tratado um câncer de pulmão em 2019, no mesmo hospital.

“Quando passamos por uma situação ou estamos passando, conseguimos nos colocar no lugar da pessoa. Eu não acreditava no destino até que o destino me colocou cara a cara com o amor da minha vida”, disse Rafael.

Após meses de tratamento que sugeriam que o câncer de Lucilene estava desacelerando, infelizmente a mulher sofreu uma metástase óssea.

Ao saber da notícia e que Lucilene sonhava em se casar, Rafael achou que era a oportunidade perfeita. “Perante aquela situação, eu pensei: ‘Eu quero realizar o sonho dela, tenho que me movimentar de alguma forma'”, contou Rafael, que acrescentou ter pedido a Deus para lhe dar “uma luz”. “Mediante a minha situação financeira naquele momento, estava inviável”, explicou.

Rafael voltou ao hospital e fez o pedido com toda a equipe médica presente. “Queria fazer o casamento ali mesmo”, disse, quando decidiu que o local para o casamento seria o hospital.

Segundo o homem, “foi uma tarefa difícil colocar tudo de pé em duas semanas”. Com a ajuda do hospital, conseguiu montar uma estrutura, colocar as cadeiras e até a loja de vestidos entrou no plano.

No grande dia, Lucilene foi para o hospital achando que faria uma sessão de fotos para o Dia das Mães, mas aconteceu a grande surpresa. “Era exatamente o que eu queria no dia do meu casamento”, contou Lucilene. “Sem ele na minha vida, não sei o que faria. Foi um sonho realizado”, acrescentou.