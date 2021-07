Casamento de Dudu Azevedo com sobrinha de Malu Mader chega ao fim

Reprodução Chega ao fim casamento de Dudu Azevedo com sobrinha de Malu Mader





O casamento do ator Dudu Azevedo com a médica Nanda Mader, sobrinha da atriz Malu Mader, chegou ao fim. A informação é do colunista Léo Dias.

Segundo Dudu, a separação aconteceu há três meses, mas ele e Nanda seguem amigos e unidos. “Ao longo do tempo construímos uma relação de respeito mútuo, carinho e uma enorme consideração. Ressignificamos com maturidade nossa ligação daqui pra frente e tenho certeza que teremos sempre uma relação saudável”, disse para Léo Dias.

Dudu Azevedo e Nanda Mader são pais do pequeno Joaquim, de três anos. Os dois estavam casados desde 2016.

O ator também divulgou o fim de outro vínculo. Após atuar na novela “Gênesis”, Dudu afirmou que seu contrato com a Record TV acabou depois de cinco anos. “O erro está garantido pra quem tenta. Sou ‘tentador’ incansável e sei que ainda vou errar muitas vezes em busca do acerto. Hoje encerro mais um ciclo na minha vida. Mais um trabalho chega ao fim e assim fecho também meu ciclo nessa empresa, RecordTV, que me recebeu e deu grandes oportunidades.”, disse Dudu Azevedo.

