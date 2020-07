Casal suspeito de praticar homicídio em Minas Gerais é preso pela PMES em Ibatiba

.

Na tarde desta quarta-feira (29), policiais militares do 14º Batalhão prenderam um casal suspeito de praticar um homicídio na zona rural do município de Mutum, em Minas Gerais.

Após informações de que a dupla teria sido vista entrando em um ônibus com destino à cidade de Ibatiba, os militares do setor de inteligência do 14º Batalhão, juntamente com a equipe policial militar de serviço no município de Ibatiba iniciaram as buscas com a finalidade de localizar os suspeitos com as características descritas pela Polícia Militar de Minas Gerais.

A mulher e o homem foram visualizados e ao serem abordados e identificados, foi constatado que se tratava dos suspeitos do homicídio.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi informada, e os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

