Casal sai para comprar remédio e desaparece no Paraná

Prefeitura de Santos/ Susan Hortas Cícero Hilário e Roberto Guilhermino foram homenageados na Prefeitura.





O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), prestou uma homenagem aos guardas municipais Cícero Hilário e Roberto Guilhermino, agraciados com medalhas pela conduta exemplar na abordagem do desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou os guardas .





A Prefeitura disse que a homenagem foi em reconhecimento ao serviço prestado. Os familiares dos dois guardas compareceram à cerimônia que contou com cenas de muita emoção. O guarda civil Hilário contou que a filha de 15 anos chorou ao ver o vídeo em que ele é destratado e chamado de “analfabeto”.

O guarda municipal declarou em entrevista à TV Tribuna que o prêmio “se estende a todos os membros da corporação da Guarda Municipal e para todas as guardas do Brasil”. O guarda Guilhermo frisou que é preciso “manter a conduta” em momentos tensos. “Foi um momento delicado, uma abordagem que a gente se deparou com um cidadão com bastante hostilidade , mas mantivemos a calma”, finalizou.