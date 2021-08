Casal que transou 5 vezes no ‘Brincando com Fogo’ assume namoro

Reprodução Brenda e Matheus assumem namoro





Brenda Paixão e Matheus Sampaio, participantes do reality “Brincando com Fogo”, da Netflix, assumiram o namoro nesta segunda-feira (2). O casal chocou a web ao transar cinco vezes em uma madrugada e levar multa de R$ 200 mil como punição.

Os dois revelaram através das redes sociais que estão juntos há oito meses (desde que as gravações do reality acabaram). Matheus fez um longo texto se declarando para Brenda. “Ela é puro fogo, paixão, amor, energia, conexão, alto astral, intensidade. Me aceitou, não me rejeitou, não desistiu, acreditou no meu amor, me ajudou a mudar. Somos tão parecidos e quem nos conhece sabe disso, sou seu último romântico!!!A nossa intensidade para os outros foi um problema, ninguém entendia, mas a gente sentia”, escreveu Matheus.





Brenda Paixão e Matheus Sampaio estão morando juntos. A ruiva publicou um vídeo com momentos dos dois durante os oito meses. “Intensidade de amar. * meses de uma vida ao seu lado”, disse a influencer.

Em “Brincando com Fogo”, a única regra é que os participantes não devem ter contato físico. Todos os contatos são transformados em multa no valor final do prêmio. Brenda e Matheus começaram a ficar dentro do confinamento desde o primeiro episódio.

O elenco da primeira temporada é composto por profissionais de várias áreas, como a maquiadora Brenda Paixão, os DJs Davi Kneip e Rita Tiecher, a modelo Gabriela Martins, o nadador Leandro David, a secretária executiva Kethellen Avelino, o supervisor de marketing Ronaldo Moura, os empresários Igor Paes, Thuany Raquel e Matheus Sampaio, a advogada Marina Streit e o ator, cantor e dançarino Caio Giovani.

