Casal que nem queria ter filhos fala da rotina com 11 crianças em casa

Os britânicos Joseph e Nicole Sutton queriam curtir a vida e não pensavam em ter filhos. Mas todo mudou poucos meses depois do casamento. 14 anos se passaram desde o “sim” e hoje eles têm 11 filhos.

Divugação/TheSun A família Sutton





O casal, que vive em Aspatria, na Inglaterra, conta ao jornal britânico “The Sun” que ficou surpreso quando, poucos meses depois de terem casado, Nicole fez um teste de gravidez e deu positivo. Rhiannan, primeira filha do casal, estava a caminho.

Depois disso, a família Sutton só cresceu (e muito!). Hoje, o casal vive com seus 11 filhos (8 meninos e 3 meninas) em uma casa de três quartos na Inglaterra. “Depois que tive meu primeiro bebê, descobri que adorava ser mãe e cuidar da minha filha. Eu não sou próxima da minha família, então quanto mais eu tinha, mais eu amava”, afirmou Nicole.

Dois anos depois de engravidar de Rhiannan, sua filha Lacy nasceu, agora com 12 anos, seguida por Mackenzie, 10, Skylar, 9, Henley, 7, gêmeos Cobi e Parker, 6,Hadley, 4, River, 3, Ocean, 2. Navy, cinco meses e Hallie, que nasceu morta no ano passado.

Rotina agitada

Com 11 filhos para cuidar, Joseph e Nicole gastam em torno de R$ 1.000 por semana apenas com a alimentação das crianças. Além disso, com o uniforme escolares dos filhos o casal gasta anualmente R$6.000.

A rotina da família Sutton é puxada. Nicole tenta manter a casa da maneira mais organizada possível. Ela acorda às seis para preparar o café da manhã e arrumar o uniforme das crianças.

Divulgação/TheSun Joseph e Nicole Sutton





Com os filhos devidamente arrumados, Joseph leva todos para a escola, e Nicole começa a arrumar a casa, ajeitando os quartos, lavando os pratos e colocando as roupas para lavar. Todas as compras de alimentos são feitas on-line, com uma média de 12 entregas sendo feitas semanalmente.”É uma loucura absoluta”, resume Nicole.

O casal conta também que não quer ter mais filhos, após ter perdido o Hallie, no ano passado. “Decidi que a Navy era a última porque não gostava mais de engravidar depois de perder Hallie”, acrescenta a mãe.

Divulgação/TheSun A família Sutton reunida





Apesar de terem alguns dias difíceis e outros cansativos durante o período de isolamento social, tanto Nicole como Joseph dizem que estão aproveitando ao máximo esse momento em família.

“Estamos fazendo churrascos ou dias de cinema preguiçosos e estamos fazendo memórias porque nunca mais teremos esse tempo novamente. Ninguém nunca está entediado, isso é certo”, encerra Joseph.