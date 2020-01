Casal que não recebeu convites de casamento tem pedido de indenização negado

Nesta quinta-feira (23/01), o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu a visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES), o advogado José Carlos Rizk Filho, acompanhado dos presidentes das subseções da oab de Cariacica, Guarapari e Vila Velha.

Na ocasião, o presidente da OAB/ES também expôs alguns pleitos da categoria ao presidente do TJES.

Também estiveram presentes no encontro entre a diretoria da OAB-ES e o presidente do TJES, o secretário- geral da OAB-ES, Marcus Felipe Botelho Pereira e os juízes assessores especiais da presidência do TJES, Felipe Monteiro Morgado Horta e Thiago Albani Oliveira Galvêas.

Vitória, 23 de janeiro de 2020

