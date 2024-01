Casal preso por sequestro torturava vítimas com ferro de passar no ES

Casal torturava vítimas, após sequestro, para conseguir senhas e realizar transações bancárias, além de extorquir familiares

O casal preso na última terça-feira (2/1), por suspeita de sequestro e extorsão nas cidades de Vila Velha e Serra, no Espírito Santo, utilizava armas brancas, fogo e até um ferro de passar roupas para torturar as vítimas, segundo informações da Polícia Civil do estado.

Vanessa Santos, de 24 anos, e Igor Santos Ribeiro, de 25, atraíam as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento e depois cometiam os crimes.

De acordo com a corporação, uma vez no cativeiro, as vítimas eram torturadas e os suspeitos cobravam resgates dos familiares. Conforme o titular da Delegacia Antissequestro (DAS), Alyson Pequeno, as investigações tiveram início após o familiar de uma vítima procurar a polícia.

Segundo o investigador, o caso chamou a atenção pela “barbaridade” com que os criminosos agiam com as vítimas, deixando-as muito debilitadas. Pequeno aponta que os suspeitos utilizavam a tortura para conseguir senhas bancárias e realizar transações financeiras, além de extorquir familiares dos sequestrados.

Ainda segundo o delegado, os números variam de acordo com o poder aquisitivo, mas cada vítima perdeu entre R$ 5 mil a R$ 50 mil.

Investigações sobre sequestro

As investigações do caso começaram em novembro do ano passado, depois que o familiar de uma das vítimas procurou a delegacia para informar o desaparecimento do parente, além de denunciar que estaria sendo alvo de extorsão.

De acordo com o delegado Alyson Pequeno, um homem, apontado como participante nos esquemas, foi preso ainda em 19 de dezembro. Segundo ele, pelo menos 20 pessoas procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência sobre o crime de extorsão por encontros marcados por aplicativos de relacionamento.