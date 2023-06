Casal morre em acidente na volta de pescaria no Norte do ES

Ricardo Jacobson, de 59 anos, e Eliete Silva Jacobson, de 58, estavam no carro e morreram vítimas da colisão na Estrada de Cacimbas, na zona rural do município

Um casal morreu em um grave acidente entre um carro e um ônibus na Estrada de Cacimbas, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (20). Ricardo Jacobson, de 59 anos, e Eliete Silva Jacobson, de 58, precisaram ser retirados do automóvel pelo Corpo de Bombeiros. Eles morreram no local.