Casal morre em acidente entre moto e caminhonete no Noroeste do ES

Vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente; com o impacto da batida, veículos ficaram destruídos

Um casal morreu em um grave acidente na ES 320, na altura do distrito de Santa Luzia do Norte, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (28). Agnaldo da Silva Santos e Joelma Pinto Pereira dos Santos estavam em uma moto, que bateu de frente em uma caminhonete.

Em relato à Polícia Militar, a motorista da Fiat Toro disse que seguia sentido ao distrito de Santa Luzia quando a CG 125, que trafegava em direção a Ponto Belo, tentou ultrapassar um caminhão-baú saindo de uma curva e acabou batendo de frente com a caminhonete.

