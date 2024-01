Casal morre em acidente ao parar para trocar pneu em rodovia do ES

Maicon Ataliba e Ingrid Moreira pararam no acostamento da ES 060, em Itapemirim, após pneu do carro furar, e foram atingidos por outro veículo

Um casal de jovens morreu em um grave acidente na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, na altura de Gomes, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). O professor de matemática Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, chegaram a ser socorridos para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa que estava no veículo ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar, eles estavam trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, um Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo. Ainda de acordo com a PM, o condutor do outro carro apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido para a delegacia.