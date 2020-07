Casal faz chá revelação para filho trans: “Erramos há 17 anos”

Reprodução/Facebook Grey ganha Chá Revelação aos 17 anos





Um relato emocionante de um casal fez sucesso no Facebook. Nele, Love Gwalney diz que ela e o marido erraram há 17 anos atrás, quando anunciaram que estavam grávidos de uma menina.

“A primeira coisa que nos perguntamos quando engravidamos (depois de todo meu deus! Estou grávida) é: é menino ou menina”, começa. “Queríamos anunciar que erramos 17 anos atrás, quando dissemos ao mundo que estávamos tendo uma menininha e a batizamos o nome de McKenzie. Então, gostaríamos de apresentar o nosso FILHO: Grey”, completa.

Reprodução/Facebook Grey





Sobre as cores escolhidas para o chá revelação de Grey, ela explica: “[Os balões) Combinam com a bandeira do orgulho não binário, e as camadas do bolo são aquelas que representam corpos transgêneros”. “Vamos nos referir a Gray com pronomes ele/dele daqui em diante”, afirma.

“Ele é muito parecido com qualquer outro garoto nerd de 17 anos, fica acordado para jogar até tarde, odeia tomar banho e come muita besteira”, fala a mãe de forma bem humorada sobre o filho.

Grey autorizou o compartilhamento das fotos e também do seu nome antigo. Mas é muito importante lembrar que isso não é regra e pode ser bastante desagradável para uma pessoa trans ter que revelar seu antigo nome. O texto completo você confere aqui .