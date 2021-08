Casal é preso suspeito de aplicar golpes em Linhares

O casal é investigado por falsificar documentos e pegar empréstimo em nome de outras pessoas. Na casa deles foi apreendido três carros e uma moto. O material foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.

Um casal suspeito de aplicar golpes em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil no município.