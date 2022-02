Casal é preso por manter filho aprisionado em caixa por cinco anos

Um casal da Flórida, nos Estado Unidos, foi preso na quarta-feira (9), acusado de ter forçado o filho adotivo, de 13 anos, a viver em uma pequena estrutura trancada dentro da garagem de casa por vários anos. As autoridades descobriram o crime após a família informar que ele havia desaparecido no último dia 28. As informações são da CBS e do jornal New York Post.

Dois dias após a denúncia, agentes da polícia foram até a casa da família em busca de pistas de onde o garoto poderia estar. No imóvel, um dos investigadores encontrou a estrutura de 2,40 metros por 2,40 metros com uma fechadura e um interruptor de luz na parede externa.

Dentro da caixa havia um balde, um colchão e uma câmera. Aos agentes, a mãe do menino, Tracy Ferriter, afirmou que o espaço era usado como escritório e para guardar objetos.

No dia seguinte, o menino foi encontrado na escola e revelou para polícia que era mantido dentro da caixa por cerca de 18 horas por dia. Ele também relatou ter sofrido diversos abusos físicos e mentais por parte dos pais adotivos.

“Sinto que ninguém me ama”

De acordo com o menino, ele era constantemente alvo de surras e agressões com um cinto e uma corda de pular. Ele disse que também foi cuspido em várias ocasiões diferentes. A criança chegou a implorar à polícia que o levasse para a prisão porque ele não queria ir para casa.”Eu sinto que ninguém me ama”, teria dito o adolescente aos policiais.

Conforme as investigações, o menino era mantido na caixa desde pelo menos 2017. O menino só era autorizado a sair para ir à escola. De acordo com as autoridades, outras três crianças viviam na casa.

Tracy Ferriter e o marido Timothy Ferriter foram presos por abuso infantil agravado e cárcere privado. Um juiz estabeleceu a fiança de US$ 50.000 para cada um dos acusados e proibiu o contato deles com qualquer uma das quatro crianças, a não se que elas estivessem acompanhadas por uma autoridade.