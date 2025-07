Casal é preso em casa abandonada usada para tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nessa quarta-feira (23), um homem de 34 anos, foragido da Justiça, e uma mulher de 39 anos, em uma casa abandonada utilizada como ponto de tráfico de drogas, no bairro Segatto, em Aracruz.

As diligências foram deflagradas após informações apontarem que o homem estaria em uma casa abandonada no bairro Segatto, onde fazia uso e, possivelmente, traficava drogas. A residência já era conhecida pelos policiais por ser utilizada como ponto de consumo e tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais fornecendo dados falsos, mas sua verdadeira identidade foi confirmada. No imóvel, as equipes apreenderam um papelote de cocaína, 165 pedras de crack embaladas para o tráfico, R$ 677,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo, que, segundo as investigações, era utilizado pelo suspeito na prática de crimes.

A mulher, companheira do suspeito, também foi detida. Ela demonstrou nervosismo durante a ação policial e apresentou informações contraditórias ao ser questionada sobre os materiais apreendidos, recusando-se a esclarecer a origem dos entorpecentes.

Após os procedimentos de praxe, o casal foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, onde permanece à disposição da Justiça.

