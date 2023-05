Casal é indiciado por matar filho de um mês asfixiado

O crime aconteceu no último dia 6 de março deste ano e o casal foi indiciado por homicídio qualificado por emprego de asfixia, podendo a prisão ultrapassar os 40 anos

Um casal de 21 anos foi indiciado pela Polícia Civil pela morte de um bebê de um mês em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O crime aconteceu no último dia 6 de março deste ano e o casal foi indiciado por homicídio qualificado por emprego de asfixia e contra menor de 14 anos de idade, podendo a prisão ultrapassar os 40 anos. As informações são de O Tempo.

Segundo a Polícia Civil, um outro filho do casal de 2 meses também tinha sido asfixiado e a mulher deu uma versão inverídica para o crime. Só para se livrar da culpa.

“Em declarações prestadas à PCMG, a mulher contou que o primeiro filho havia sido asfixiado pelo companheiro, desmentindo o que ela havia afirmado à época dos fatos, quando disse que o bebê morreu de causa natural. Segundo a suspeita, o crime foi cometido no momento em que o companheiro dava mamadeira ao bebê. Nervoso com o choro da criança, ele teria asfixiado o filho. A mulher contou ainda que a motivação foi agravada por uma crise de ciúme, razão pela qual ele teria amarrado os braços e as pernas dela, além de ter lhe dado um soco, o que fez com que ela desmaiasse por mais de 10 horas. Nesse momento, com um travesseiro, o suspeito teria sufocado a criança até a morte”, informou a polícia.

No entanto durante as investigações foi constatado que que a versão da suspeita não condizia com a realidade e que ela só queria se eximir da culpa da morte do filho. O casal já possui um histórico de violência doméstica familiar, inclusive, o homem está sendo denunciado pelo Ministério Público por crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.

A criança de um mês foi levada ao hospital com as duas pernas quebradas, já quase em sinal de amputação. Diversas lesões na região do rosto e nariz, e lesões já consolidadas e uma na região cervical. Ela ainda estava com dificuldade de movimentar o pescoço. A suspeita é que ela tenha sido agredida pelos pais.