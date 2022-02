Casal é flagrado fazendo sexo em praia de Rio das Ostras; vídeo

Não era uma nova modalidade do Stan Up. Era um casal tranquilamente fazendo sexo em cima de uma prancha de Stand Up na Praia do Centro em Rio das Ostras. O vídeo viralizou após ser publicado na internet no último sábado (5).

Nas imagens é possível ver banhistas e praticantes do esporte assistindo a cena ao ar livre. EM um momento um outro praticante do Stand Up chega ainda mais próximo para alertar ao casal de que ali não era um local adequado para a pratica.

Não é a primeira vez que cenas como estas acontecem em Rio das Ostras, faltou vergonha também para um casal flagrado no ano passado fazendo sexo no Emissário de Costazul. A imagem viralizou na internet e foi assunto em todo Brasil.

Exatamente como aconteceu em 2013, onde um casal foi flagrado enquanto fazia sexo embaixo d’água na Praia do Centro. Ambos haviam se conhecido horas antes de protagonizar as cenas quentes que causaram frisson na internet.

A mulher, de 41 anos, e natural de Duque de Caxias, estava com os filhos gêmeos de 9 anos quando conheceu um rapaz de 27, com quem manteve relações sexuais na praia. Ambos confirmaram esta informação em depoimento à Polícia. O caso ganhou a internet e repercutiu nacionalmente.