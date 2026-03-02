Casal é flagrado em ato sexual em praça pública e acaba preso

Um casal, ambos de 35 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (24) suspeito de praticar ato obsceno no Centro de Loanda.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação recebeu uma denúncia por volta das 15h informando que um homem e uma mulher estariam mantendo relação sexual na Praça da República.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que os dois foram vistos realizando movimentos com o quadril em plena via pública, indicando a prática do ato no local.

Após diligências, a equipe policial localizou os suspeitos em suas respectivas residências. Eles foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

