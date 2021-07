Casal é detonado por fazer ensaio de casamento com o tema “escravidão”

Reprodução/Twitter Casal faz ensaio de casamento com o tema de escravidão

Um casal está endo detonado nas redes sociais por conta de um ensaio de casamento. Os noivos são um casal interracial e decidiram tirar fotos com o tema “escravidão”. Nos cliques, a noiva, uma mulher branca, está com roupas de ´poca e finge ser uma proprietária de terras. Já o noivo, um homem negro, está fantasiado de escravo e tem os braços acorrentados.

As fotos viralizaram nas redes sociais, mas com a identidade dos noivos preservada. Porém, é possível ver a legenda que a noiva usou para explicar o tema do ensaio fotográfico. “Dias passaram e tudo mudou. Nosso amor ficou cada vez mais forte e ele não era mais um escravo, era parte da família”, ela escreveu.

Nas redes sociais, as fotos estão sendo extramente criticadas pelo caráter racista delas. Aqui no Brasil também já rolaram situações semelhantes em festas com o tema colonial, com os garçons e funcionários todos negros e fantasiados de escravos.