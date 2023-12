Casal é achado morto em carro dentro de represa no Noroeste do ES

Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de carro; os corpos estavam dentro do veículo, que ficou submerso na represa na zona rural do município

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro que estava submerso em uma represa na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (13). As vítimas são o produtor rural Edisirlei Hogenio Castias e a dona de casa Lúcia Barbosa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava com as rodas viradas para cima, a cerca de 10 metros de distância da margem e a aproximadamente de cinco a seis metros de profundidade.

A Polícia Militar informou que houve um acionamento até a localidade de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel, para verificar a informação de que um veículo teria caído em uma represa às margens da ES 137.

No local, uma testemunha relatou que o irmão e a esposa estavam desaparecidos desde a última terça-feira (12). Que eles saíram de Córrego da Barra Seca, com destino a São Gabriel da Palha, por volta das 16h30, e depois não foram mais vistos.

Ao passar pelo local, a testemunha percebeu uma cerca de arame farpado quebrada e suspeitou que algum carro poderia ter caído na represa, podendo ser o irmão dele.