Casal de pastores é assassinado dentro de casa em assentamento

Vítimas são Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva. Crime aconteceu em Pium.

Um casal de pastores foi assassinado a tiros em Pium, na região oeste do Tocantins. As vítimas são Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), nenhum suspeito do crime foi identificado.

O crime aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (17). A Polícia Militar (PM) informou que as vítimas foram encontradas com ferimentos de bala na cabeça. Testemunhas relataram que viram um homem fugindo do local em uma moto.