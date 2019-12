Casal de jovens é encontrado morto após barco afundar em Natal

arrow-options Divulgação Ana Maria Sarrati e o namorado dela morreram após barco naufragar

Um casal de jovens morreu nesta quinta-feira (26) após um barco naufragar em Natal , no Mato Grosso . As vítimas são Ana Maria Sarrati, de 18 anos, e o namorado dela, Rafael Camargo Alves, de 20 anos. O naufrágio ocorreu no Rio Teles Pires, no Norte do Estado, nesta quarta.

Durante o acidente, sete pessoas da mesma família estavam no barco, que virou e afundou. Quatro delas conseguiram nadar até a margem do rio e escapar com vida, mas uma delas, Zenilda Camargo Alves, continua desaparecida.

Os sobreviventes são Edivaldo Camargo Alves, a mulher dele, Solange Souza, e as duas filhas do casal.

Leia também: Ao menos 58 migrantes morrem após barco virar na costa da Mauritânia

Segundo Edivaldo, que é irmão de duas vítimas e cunhado de outra, disse que toda a família estava reunida comemorando o Natal. Após o almoço, eles saíram para o passeio de barco.

No meio do passeio, quando eles aceleraram o motor, a água começou a entrar na frente do barco.

Ainda não se sabe o motivo do naufrágio, mas uma equipe do escritório da Marinha Brasileira, da delegacia de Cuiabá, vai iniciar as investigações.