Casal de bicicleta é assaltado no orla de Guriri

Com a atualização de casos, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 1.437 casos confirmados de Coronavírus em São Mateus. Ao todo, o município tem 6.212 casos notificados, destes 1.624 foram descartados, 2.135 são suspeitos em investigação, 1.016 foram encerrados, 878 foram curados e há 39 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 2.115 estão em isolamento domiciliar e 20 em tratamento hospitalar. A faixa etária com maior incidência é a de 30 a 39 anos com 348. Em segundo aparece a faixa compreendida entre 40 a 49 com 325.

O Balneário de Guriri atingiu 308 casos. Em seguida aparece o Sernamby com 131 casos e logo depois vem o Boa Vista com 77. A taxa de letalidade da doença está em 2,71%. O sexo feminino lidera com 775 positivações e o masculino tem 662.

A Prefeitura de São Mateus vem realizando barreiras sanitárias itinerantes com intuito de freiar o aumento no número de casos.