Casal de aposentados embarca em 51 cruzeiros seguidos: ‘Mais barato que asilo’

‘É o nosso estilo de vida’, celebra Jess Ansen.

Marty e Jess Ansen partiram no seu primeiro cruzeiro em 16 de junho de 2022, após o relaxamento das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, na Austrália. E não pararam mais.

Os aposentados estão no 51º cruzeiro consecutivo. Eles estão a bordo do Coral Princess, de 2.000 passageiros por mais de 450 dias – mais do que a maioria da tripulação, incluindo os capitães – e esperam permanecer a bordo do navio por dois anos.

O casal afirma que é mais barato fazer um cruzeiro ao redor do mundo por dois anos do que pagar por um quarto num asilo, segundo reportagem do “Channel 9”.

“É o nosso estilo de vida”, disse Jess, esclarecendo que o casal desfrutou de cruzeiros durante décadas antes de se aposentar.

“Onde mais você pode ir jantar, ir a um show, ir dançar? Ao longo do dia, você tem todas essas atividades”, completou ela.

“Agora não precisamos mais arrumar a cama”, disse Marty, entusiasmado. “Não sabemos fazer isso porque não fazemos isso há muito tempo. Agora temos que ficar a bordo só para continuarmos vivos”, brincou ele.