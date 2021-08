Casal compra notebook, mas recebe uma “telha” no ES

O aparelho foi comprado para os filhos do casal, que estão fazendo aulas on-line e precisam de um computador. O notebook custou quase R$2800, e foi parcelado em seis vezes

Um casal de Vila Velha teve uma surpresa ingrata: comprou um notebook pela internet, mas recebeu uma telha no lugar do equipamento.

O notebook foi comprado para os filhos do casal, que estão fazendo aulas on-line e precisam de um computador; o aparelho custou quase R$2800 e foi parcelado em seis vezes.

Quando o pedido chegou, nesta quinta-feira (19), na residência do casal, em Novo México, os dois acharam que a caixa estava muito leve.

Desconfiados, decidiram filmar a abertura da embalagem e perceberam que foram vítimas de um golpe.

Juliana de Vasconcellos é autônoma e vende roupas pela internet, o marido atua no mercado financeiro. Devido ao golpe, ela contou que a família vai passar por transtornos.

“Meus filhos precisam do computador para assistir as aulas online, já eu e meu esposo, precisamos do notebook para trabalhar. Agora, por causa do golpe, a gente tá parado”, desabafou.

Logo após abrirem a caixa, o casal foi para a Delegacia de Novo México para registrar um boletim de ocorrência.

Casal está sem computador e sem limite no cartão de crédito para comprar outro equipamento

O notebook, que foi comprado por quase 2800 reais, e parcelado em seis vezes, não foi entregue, gerando transtorno para o casal.

“Tô sentindo uma mistura de decepção com ódio. É um absurdo, estou sem o produto e com o limite do cartão comprometido, e ainda por cima o prejuízo ficou para a minha família” disse.

Dicas para evitar transtornos com compras em sites

Para explicar o caso, Rogério Athayde, diretor-presidente do Procon-ES, conversou com a equipe da TV Vitória e deu dicas ao consumidor.

“Hoje em dia, existe o marketplace, uma modalidade em que empresas menores fornecem o comércio virtual para grandes empresas e as Lojas Americanas são um exemplo disso. Então, o consumidor precisa estar atento, saber o prazo de entrega, a forma de pagamento realizada, as especificações do produto, além do telefone e o CNPJ da loja”.

Outro lado

A assessoria da Lojas Americanas informou que entrou em contato com o cliente e solucionou a questão.

(*TV Vitória/Record TV)