Casal com a filha na cama assaltado em Braço do Rio

Dois bandidos encapuzados assaltaram por volta das 23 horas deste sábado (1) na rua Valfredo Farias, em Braço do Rio, Distrito de Conceição da Barra, a Padaria Farias, que fica no centro.

O dono do estabelecimento identificado pelas iniciais J.R.F.V, de 23 anos disse que estava dormindo com a esposa e filha, quando foi surpreendido por dois bandidos.

Os bandidos bateram na janela e quando a esposa abriu para ver o que estava acontecendo já enfiaram as mãos com os revólveres pela grade e anunciaram o assalto.

Apavorado o dono da padaria com medo de ser morto com a mulher e filha foi logo entregando a carteira com R$ 5 mil em espécie. Disse ainda que só pode ver que os assaltantes que estavam encapuzados, eram de estatura mediana.

Os policiais chegaram ao local cerca de 30 minutos depois de serem acionados, realizaram buscas em toda a região, mas não conseguiram pistas dos bandidos.