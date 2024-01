Casal briga por causa de drogas e marido dá facadas no pescoço da mulher

Filha da vítima, uma menina de 11 anos, viu a mãe ensanguentada e saiu de casa para pedir ajuda. Vizinhos tiveram que conter o agressor para que ele não fugisse do local.

Um homem de 39 anos deu facadas no pescoço da mulher após uma briga por causa de drogas. O caso aconteceu no bairro Ipiranga, em Guarapari, na madrugada desta quinta-feira (18). No local, uma menina de 11 anos, filha da vítima, informou que escutou gritos de socorro vindos do quarto da mãe e viu ela ensaguentada caída. Foi quando a criança saiu de casa para pedir ajuda.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), assim que chegaram ao local, os militares foram abordados por uma testemunha que contou ter ouvido o pedido de socorro da criança, entrado na residência e encontrado a mulher de 46 anos com várias perfurações.

Na sequência, o Samu foi acionado e o agressor foi contido pela população que não fugisse.