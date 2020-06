Casal branco aponta armas para manifestantes em protesto antirracista; assista

Um casal de advogados branco foram flagrados apontando duas armas na direção de manifestantes durante um protesto antirracista organizado pelo movimento Black Lives Matter . Caso aconteceu no último domingo (28) na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos .

Segundo o portal Business Insider , os suspeitos foram identificados como Mark e Patricia McCloskey. Nos registros feitos pelos manifestantes, é possível ver o casal apontando um revólver de pequeno porte e um fuzil na direção dos manifestantes. No registro, é possível ouvir o casal dizendo para os manifestantes seguirem em frente e irem para longe da casa.

Confira um vídeo do momento:

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020