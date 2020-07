Casal assaltado na porta de casa e bandidos levam carro

Uma das estratégias que a Prefeitura de São Mateus tem utilizado na prevenção contra o Coronavírus é a barreira sanitária, que vem percorrendo diversas localidades do Município. A partir desta segunda-feira (27) até quarta-feira (29) é a vez do Bairro Pedra D’água receber a ação.

A barreira sanitária conta com o apoio de profissionais da Saúde, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Policia Militar, e leva à população do bairro orientações, distribuição de máscaras, higienização com álcool em gel e aferição de temperatura.

A Secretaria Municipal de Saúde tem divulgado e reforçado a prevenção da população mateense contra o Coronavírus. Nessa pandemia todo cuidado é importante para diminuir os casos de contaminação.

Após o Bairro Pedra D’água, a próxima parada da barreira sanitária será nas Comunidades de Barra Nova Norte e Urussuquara, de 31 de julho a 01 de agosto.

Cronograma:

Pedra D’água – 27 a 29/07

Barra Nova Norte – 31/07

Urussuquara – 01/08

Litorêno – Village – 03 a 05/08