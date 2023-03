Casagrande se reúne com presidente da Petrobras para tratar dos investimentos da empresa no Estado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu, na tarde desta quinta-feira (2), com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na sede da empresa, no Rio de Janeiro (RJ). Durante o encontro, foram apresentados os atuais e futuros investimentos da empresa no Estado.

“Foi uma conversa muito boa, em que tivemos a oportunidade de conhecer os investimentos que a Petrobras pode realizar no Espírito Santo. O setor de petróleo e gás natural é a principal atividade econômica do Estado. Reforçamos a necessidade de ampliação dos investimentos. Nossa visita é para demonstrar esse desejo”, afirmou Casagrande.

O governador lembrou ainda que, no próximo dia 31, será realizado o leilão de desestatização da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás), que é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo.

A ES Gás é uma empresa controlada pelo Governo do Estado (com 51% do capital votante) e pela Vibra Energia (49% do capital votante e 60,34% do capital total).

A agenda teve a participação do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, além de diretores da Petrobras.

“Seguirmos com essa relação próxima é muito importante porque a Petrobras tem sido uma parceira dos nossos empreendedores. O Espírito Santo é o quinto fornecedor em produtos e serviços para empresa e isso aquece a nossa economia. Somos uma das três fronteiras atuais da produção de petróleo do Brasil e a Petrobras é muito significante para o nosso estado, responde por praticamente 25% do PIB e 16% do ICMS. Então temos uma relação estratégica e é muito importante termos a confiança de que no plano de negócios já comunicado ao mercado que teremos expansão na produção de petróleo deste ano até 2026. Seguramente é bom para o Brasil, para a empresa e principalmente para os capixabas”, destacou Ricardo Ferraço.

A comitiva capixaba, liderada pelo governador Renato Casagrande, está no Rio de Janeiro, onde participa do 7º encontro do Consórcio de Integração Sul Sudeste (Cosud).

