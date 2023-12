Casagrande se reúne com prefeitos do Prodnort sobre a crise hídrica

O Governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças dos municípios do Prodnort, na tarde desta quarta-feira (20), em Pedro Canário, para tratar sobre a crise hídrica.

A região sofre com uma forte estiagem. Casagrande levou secretários e diretores-presidentes de autarquias para ouvir as demandas e apresentar as ações que estão sendo tomadas pelo Governo do Estado nas últimas semanas.

Segundo o Governador, os próximos dias a previsão é de chuvas e o cenário pode ter uma pequena melhora.

“Nessa região choveu nessas últimas horas e existe uma previsão de chuva para os próximos dias, então vamos seguir em atenção. Realizamos uma reunião dias atrás em Vitória e decidimos que nosso Centro Integrado de Controle ficasse responsável por coordenar de forma integrada as ações que estão sendo conduzidas. As secretarias e autarquias estão se reunindo para analisar as ações e traçar metas. Os meses de outubro e novembro são, normalmente, de período de chuva e estamos tendo estiagem”, disse.

O governador também ouviu as necessidades dos municípios e colocou toda estrutura do Governo do Estado disponível para realizar ações com o objetivo de mitigar os efeitos da estiagem.

“A reunião de hoje foi para colocar todo o aparato do Estado inteiramente à disposição dos municípios e ouvir dos prefeitos, dos secretários e da população, o que é prioridade nesse momento. Lógico que nossa preocupação é água para o ser humano, mas se pudermos também diminuir o prejuízo para agricultura, é o que nós buscamos”, afirmou.

Estiveram presentes os prefeitos de Pedro Canario, Jaguaré, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, Ponto Belo, Aguia Branca e Montanha; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Emanuela Pedroso(Governo), Filipe Rigoni (Meio Ambiente), Enio Bergoli (Agricultura), Fabio Anert (Agerh) e Franco Fiorot (Incaper), Freitas (DER) e Vazzoler (Defesa Civil); os deputados estaduais, Alexandre Xambinho e Alcântaro Filho; vice-prefeitos, secretários e vereadores

Fonte: GOVERNO ES