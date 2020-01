Casagrande: “Porto da PetroCity é estratégico para o Estado

Ao participar de uma solenidade em Jaguaré, no Norte do Estado, quando assinou, nesta sexta-feira (24), a ordem de serviço para construção de um Centro Esportivo no Centro da cidade, o governador Renato Casagrande reafirmou, respondendo a perguntas da imprensa regional, que “o porto da Petrocity foi colocado como estratégico para o Estado”.

O chefe do Executivo, entretanto, fez uma ressalva de que o governo não sabia “das dificuldades ambientais que o IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente) identificou no projeto” e que, diante disso, espera que “a empresa melhore o projeto e responda com clareza as dúvidas que os técnicos do IEMA têm”.

Atendendo a pedido do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), seu então líder na Assembleia Legislativa, Renato Casagrande participou de uma solenidade no Palácio Anchieta, em 17 de janeiro de 2019, logo no primeiro mês de seu Governo, quando assinou, diante de 500 líderes empresariais e políticos, um memorial de entendimento com a Petrocity para que o Estado oferecesse as condições para operação do Centro Portuário de São Mateus.

Na entrevista concedida em Jaguaré, Renato Casagrande disse que, “se através dos trabalhos de seus técnicos a Petrocity conseguir convencer os técnicos do IEMA de que ali não tem problema, para mim é ótimo, porque o porto é estratégico para o Estado, e torcemos para que a empresa consiga esclarecer as dúvidas ambientais”.

Ao tomar conhecimento do posicionamento do chefe do Executivo, o diretor-presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, disse que o recurso da empresa contra o parecer vai esclarecer que os argumentos e documentos usados pelos técnicos já estão superados e que as comunidades estão ansiosas pelo início das obras, ao contrário do que diz o IEMA.