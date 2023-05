Casagrande inaugura barragem e anuncia novos investimentos em Águia Branca

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta quinta-feira (18), a inauguração da Barragem do Córrego de Águas Claras e das obras de calçamento rural da região dentro do programa Caminhos do Campo, no município de Águia Branca. Também foi entregue a revitalização do campo Bom de Bola da Praça dos Três Poderes. Além disso, foram anunciados novos investimentos em infraestrutura e educação, com destaque para a implantação de um gabião nas margens do Rio São José e melhorias no saneamento básico.

“Estamos fazendo investimentos robustos em todas as regiões e municípios do Espírito Santo. Aqui em Águia Branca, estamos realizando entregas importantes e anunciando muitas novas ações, como a construção desse gabião que vai mitigar o problema das inundações na cidade e as melhorias no saneamento básico. Temos ainda investimentos na educação com a reforma da Escola Padre Sérgio Banzza e a obra de infraestrutura do Parque Municipal Recanto do Jacaré. É isso que a gente quer, melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador, ao lado do prefeito municipal Jailson Quiuqui.

A barragem construída no Córrego Águas Claras traz mais segurança hídrica para a região. Com capacidade de armazenamento de 117 mil metros cúbicos de água e uma área alagada de 4,6 hectares, a barragem será utilizada para fim de captação para irrigação de lavouras e dessedentação de animais, além de beneficiar a população local nos períodos de escassez de chuvas.

As intervenções realizadas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (Seag), por meio do Programa Estadual de Construção de Barragens, somam cerca de R$ 2,6 milhões de investimentos do Governo do Estado. “Estamos entregando esta obra, cumprindo o nosso compromisso com a população. São necessidades estruturais e que impactam diretamente na vida das pessoas. Vamos continuar realizando investimentos em ações que vão contribuir diretamente para maior segurança hídrica e desenvolvimento dos municípios”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Também foram inauguradas as obras de pavimentação do Programa Caminhos do Campo, na região de Águas Claras. As intervenções possuem 12 quilômetros de extensão, com a aplicação de mais de 87 mil metros quadrados de blocos de concreto intertravado e quase 25 mil metros de meio-fio, realizada pelo Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura Municipal, responsável pelo assentamento dos blocos.

Infraestrutura

Ainda na área de infraestrutura, o governador Casagrande fez a entrega simbólica das obras de pavimentação e drenagem de outro trecho, em Taquarussu, com cerca de 14 quilômetros de extensão, além de autorizar o repasse de recursos para construção de um gabião nas margens do Rio São José que corta a cidade. Juntos, os investimentos ultrapassam R$ 50 milhões em recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

A obra do gabião – uma espécie de gaiola metálica utilizada para conter as margens do rio – beneficiará especialmente os moradores do Centro e dos bairros Nossa Senhora Aparecida e Cristo Rei. Com o gabião, serão protegidas as margens do rio, reduzida a erosão e mantido o curso d’água, livrando a população dos alagamentos e protegendo vidas. Urbanizada, a área também funcionará como espaço de lazer.

“Em parceria com a gestão municipal, nosso Governo está investindo na melhoria da infraestrutura de Águia Branca e proporcionando mais qualidade de vida à sua população. Cito como exemplo a pavimentação e drenagem das estradas vicinais que favorecem o escoamento da produção agrícola, fortalece a agricultura familiar e auxilia no transporte dos alunos e moradores da zona rural, que tem uma população estimada de nove mil habitantes”, pontuou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi assinada a Ordem de Serviço para início das obras de obras de infraestrutura do Parque Municipal Recanto do Jacaré, contemplando a construção de ponte, pista de caminhada e estacionamento, na Sede do município. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), nesta ação é de R$ 3,1 milhões.

A obra de infraestrutura do Parque Municipal Recanto do Jacaré contará com a implantação de 2.492 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 740 metros de meio fio, 640 metros quadrados de calçada cidadã, 219 metros quadrados de ladrilho hidráulico e uma ponte estaiada em arco com extensão de 52 metros.

“O Parque Municipal Recanto do Jacaré preserva, além de sua área verde, um bosque alagadiço com diversas espécies vegetais e animais ali habitadas, agora vai receber obras de infraestrutura do Governo do Estado”, destacou o secretário titular da Sedurb, Marcus Vicente.

Saneamento básico

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), vai investir R$ 12,3 milhões na implantação do sistema de esgotamento sanitário e ampliação do sistema de abastecimento de água do município. A Cesan possui em andamento o maior plano de negócios de sua história, com recursos da ordem de R$ 4,3 bilhões já garantidos para a realização de obras até 2027. De acordo com o Marco Regulatório do Saneamento, o serviço de abastecimento de água deve estar disponível para 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033.

As obras de implantação da rede de esgoto que atenderá a Sede de Águia Branca já estão em andamento e têm conclusão prevista para 2025. Além disso, também serão realizadas obras para contemplar o distrito de Águas Claras, incluindo a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto. Ao final do plano, o serviço de coleta e tratamento de esgoto estará universalizado no município com antecedência ao prazo previsto pelo Marco Regulatório do Saneamento.

Com a conclusão das obras de implantação do sistema de esgotamento, Águia Branca contará com 568 ligações prediais e mais de 14 mil metros de extensão de redes coletoras, interceptoras e de recalque de esgoto, beneficiando cerca de 3.540 habitantes.

Apesar de já ter universalizado os serviços de abastecimento de água na área urbana de Águia Branca, a Cesan anunciou obras para a ampliação do sistema de abastecimento, a fim de promover o desenvolvimento de todo o município. Assim como as obras de implantação de rede de esgoto, a ampliação do sistema de abastecimento já está em curso e será concluída em 2025. Após a conclusão do projeto, 5.854 habitantes serão contemplados com mais de 13 mil metros de rede distribuidora e uma nova Estação de Tratamento de Água.

“O volume de investimento direcionado ao município de Águia Branca é mais uma demonstração de que estamos empenhados para universalizar os serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em todas as cidades em que atuamos. Em Águia Branca, esperamos atingir essa meta até 2025, com a conclusão das obras nos bairros Centro, Cristo Rei, João Paulo II e distrito de Águas Claras. Hoje demos mais um passo importante, que vai contribuir para transformar o Espírito Santo em referência nacional de saneamento ambiental. Reforçamos sempre que saneamento é sinônimo de saúde e qualidade de vida”, afirmou o diretor presidente da Cesan Munir Abud.

Em todos os 53 municípios atendidos pela Companhia o serviço de abastecimento de água já é universalizado. Além disso, o serviço de coleta e tratamento de esgoto já é universalizado em Vitória, Serra e outros cinco municípios no interior do Estado. A expectativa é que o esgotamento sanitário seja universalizado em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória até 2026 e em todos os municípios atendidos pela Cesan até 2030.

Mais investimentos

Na área do esporte, o governador Renato Casagrande inaugurou em Águia Branca a revitalização do campo Bom de Bola da Praça dos Três Poderes e também fez a entrega de uma Academia Popular para a comunidade de Águas Claras. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), somam R$ 403 mil.

O campo society, tipo “Bom de Bola”, recebeu um novo gramado sintético, padrão Fifa, de primeira qualidade. Além disso, para a execução do serviço, todo material necessário foi incluído, como mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves.

Já a unidade da Academia Popular contará com esqui triplo, rotação vertical com duplo diagonal, pressão de pernas triplo, três simuladores de escada triplo, peitoral com puxador articulação superior, simulador de cavalgada individual e simulador de caminhada triplo. O valor do equipamento é de R$ 74 mil.

“O Governo vem realizando o maior investimento em esportes da história do nosso Estado. Estamos inaugurando reformas de campos de norte a sul do território capixaba. Já estamos nos aproximando da marca dos 50 campos entregues. Isso demonstra o compromisso do governador com os municípios capixabas. Juntos, estamos proporcionando, por meio do esporte, mais saúde e qualidade de vida para a população”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ainda no município, o Governo do Estado autorizou o início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Padre Sérgio Banzza. Serão repassados R$ 6,5 milhões ao Município para a realização das intervenções em nove salas de aula e em outros espaços da unidade. A intervenção contempla a ampliação de 92 vagas e a manutenção de outras 292 vagas, totalizando 384 vagas na Rede Pública Municipal.

Também estiveram presentes os prefeitos Dr. Sidclei (Pancas), Hermínio Hespanhol (Mantenópolis) e Abraão Lincoln (Água Doce do Norte); o deputado federal Paulo Foletto; o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o deputado estadual Mazinho dos Anjos; além de secretários municipais, vereadores e lideranças da região.

