Casagrande entrega obras e anuncia novos investimentos em Itaguaçu

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 7 milhões em obras de infraestrutura e nas áreas de educação e segurança pública no município de Itaguaçu, localizado na microrregião Central Serrana. Na tarde desta sexta-feira (23), o governador Renato Casagrande esteve na cidade para a assinatura de ordens de serviço e entrega de obras, como a nova Delegacia de Polícia e o Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Foi autorizado o início das obras de pavimentação e drenagem da Rodovia ES-260, no trecho entre o bairro Lírio do Campo e o Residencial Cidade Jardim, e de ruas do bairro Florêncio Herzog. Também foi assinada a Ordem de Serviço para reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fabiano Francisco Tomasini, na zona rural do município.

Ao lado do prefeito Uesley Corteletti, o governador falou sobre os investimentos. “No dia de hoje, estivemos em três cidades da microrregião. Em cada uma com entregas e o anúncio de novas obras. Em Itaguaçu, inauguramos esse importante equipamento socioassistencial para a proteção das pessoas mais vulneráveis. Também estamos dando ordens de serviço para escolas, calçamento rural e drenagem e pavimentação. São investimentos nos 78 municípios do Estado para melhorar a vida dos capixabas”, disse Casagrande.

Na primeira parte da agenda, o governador do Estado oficializou a entrega da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu, que já está atendendo à população. A cidade agora conta com um espaço modernizado e adequado para o atendimento ao público. Foram investidos R$ 536 mil na reforma da unidade localizada no Centro do município. O espaço conta com recepções para o público e para conduzidos, salas de investigação e de reconhecimento, gabinete para o delegado, celas, banheiros, cozinha, alojamentos para os policiais e outras dependências.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou o volume de investimentos na infraestrutura das forças de segurança. “Nosso governador tem uma atenção especial para a Segurança Pública e, desde o início de sua primeira gestão, vem realizando grandes investimentos que estão mudando a realidade das nossas Corporações. Esta é mais uma entrega que vem robustecer a rede de atendimento ao cidadão capixaba”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda, falou sobre a importância da infraestrutura para o atendimento à população. “Quando temos uma delegacia totalmente reformada, dando condições de prestar um bom atendimento à população. O cidadão que busca a polícia se sente acolhido e o policial que presta o serviço tem condições dignas de trabalho. Só temos de agradecer pela atenção do governador com a nossa Corporação e nossos policiais”, comentou.

Itaguaçu também ganhou um novo Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). Com investimento do Governo do Estado de R$ 1 milhão, além da contrapartida municipal, o equipamento socioassistencial, localizado no Centro da cidade, vai atender famílias e indivíduos que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados ou ameaçados.

O atendimento e o acompanhamento feito pelo Creas, vai fortalecer as redes sociais de apoio da família, contribuir no combater a estigmas e preconceitos, assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando a sua integridade física, mental e social, prevenir o abandono e a institucionalização e fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família.

“A finalidade da rede de proteção social é cuidar da população, especialmente de quem está em condições de complexa vulnerabilidade. Todo governo responsável sabe da importância de uma política assistencial forte e bem capilarizada, e é isso que o Governo do Estado faz: trabalha e investe para que entregas como essa, se multipliquem por todo Espírito Santo”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Mais investimentos

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou o início das obras de pavimentação e drenagem da Rodovia ES-260, no trecho entre os bairros Lírio do Campo e o Residencial Cidade Jardim. Com investimento de R$ 3,6 milhões, as obras contemplam 117 metros de rede de drenagem, 10.946 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 2.681 metros de meio fio e 2.058 metros quadrados de calçada cidadã.

“A pavimentação e drenagem de vias são elementos fundamentais no planejamento e construção de estradas, ruas e outras vias de transporte. Estes processos visam garantir a segurança, a durabilidade e a funcionalidade das vias, proporcionando uma superfície adequada para a circulação de veículos e pedestres”, ressaltou o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foi autorizado o início das obras de pavimentação e drenagem de ruas do bairro Florêncio Herzog. Serão realizadas obras no valor de R$ 650 mil em um trecho de aproximadamente 850 metros de extensão nas ruas Senair Rodrigues, Geraldo Piona e José Primo Frizzera, localizadas no Bairro Florêncio Herzog. O investimento tem recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG).

“Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado faz a transferências de recursos financeiros diretamente para os fundos de investimento dos municípios, fazendo assim que nossas cidades e regiões possam avançar em sua infraestrutura e a população se beneficiar com mais qualidade de vida”, completou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Na área da Educação, o Governo do Estado vai investir R$ 1,46 milhão na reforma da EEEFM Fabiano Francisco Tomasini, que fica na comunidade de Alto Lage, zona rural do município. Serão realizadas intervenções na estrutura civil e elétrica, substituição dos aparelhos elétricos, reparos na quadra poliesportiva, pintura geral interna e externa, além da reforma dos banheiros de alunos do prédio escolar e dos vestiários da quadra.

