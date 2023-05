Casagrande debate reforma tributária em evento no Rio de Janeiro

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta sexta-feira (19), da reunião extraordinária do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O tema do encontro foi a reforma tributária, em discussão no Congresso Nacional. Além dos chefes de Executivos estaduais, participaram do debate o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os deputados federais Reginaldo Lopes e Aguinaldo Ribeiro, respectivamente, presidente e relator da Comissão da Reforma Tributária.

“Estamos falando de uma matéria que afetará, com certeza, todos os estados. Olhamos aqui para a parte que atinge as receitas do Espírito Santo. Precisamos nos adaptar ao modelo caótico que temos hoje no sistema tributário brasileiro, criando iniciativa de desenvolvimento baseada na gestão lógica do ICMS. Neste momento, estamos trabalhando numa visão genérica, sem levar em consideração as particularidades de cada estado, e isso tem nos angustiado”, afirmou o capixaba.

Casagrande destacou que a reunião é uma forma dos representantes dos estados colocarem na mesa suas preocupações em busca de respostas para reforçar o apoio à aprovação da reforma. Para que o texto fique mais equilibrado e dê tranquilidade aos gestores até o momento da votação desta matéria. A presença de vocês [deputados federais] é muito importante para essa união nos deixando mais tranquilos em relação ao tema”, pontuou.

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, acompanhou as discussões. “Esse debate é fundamental, devido à complexidade do tema e à diversidade de realidades que convivem no Brasil. Não há exagero em dizer que a reforma tributária definirá o futuro de curto, médio e longo prazo do País”, salientou. Altoé participando dos Grupos de Trabalho que discutem a proposta no âmbito do Consórcio.

A 8ª edição do Cosud acontece nos próximos dias 2 e 3 de junho, em Belo Horizonte (MG), dando início à segunda rodada de reuniões desde quando foi criado em 2019. O governador Renato Casagrande participou de todas as edições e o Espírito Santo foi o anfitrião da 4ª edição, realizada em agosto de 2029. O tema da 8ª edição será “emprego e renda”.

