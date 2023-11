Casagrande cumpre agenda no Dia da Consciência Negra em São Mateus

Segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, é também dia de agenda cheia para o prefeito Daniel Santana, que recebe em São Mateus o governador Renato Casagrande e sua comitiva, para uma série de visitas e entregas de obras, assinatura de ordens de serviço, a transferência da Capital do Estado para o Município e entrega do Prêmio Benedito Meia Légua 2023 aos homenageados.

A maratona começa às 7h, com uma visita às obras do Complexo Norte de Saúde, que está sendo construído no Bairro Nova Era, às margens da BR-101 Norte, e que, quando concluído, concentrará uma série de serviços de saúde da maior importância para toda a região, inclusive as novas instalações do Hospital Roberto Silvares.

De lá, a comitiva segue para o 13º Batalhão de Polícia Militar, onde às 7h50 o Governador entregará as obra de reforma da sede do BPM.

Às 8h, no Largo do Chafariz, no Sítio Histórico Porto de São Mateus, começam e seguem até as 18h as atividades da Ação Nossos Dias de Luta “Nenem Preta” – com apresentações culturais, feira de produtos e serviços de mulheres pretas empreendedoras, e espaço kids.

Já no Bairro Ideal, às 8h30 haverá outra entrega, desta vez da reforma do Hospital Maternidade e Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (UTINs).

SOLENIDADE, HOMENAGENS, MAIS VISITAS E INAUGURAÇÃO

É tradição: no Dia da Consciência Negra a Capital do Espírito Santo é transferida para São Mateus, de onde o governador despacha. A solenidade da transferência começará às 9h30 e, este ano, será marcada pela assinatura da Ordem de Serviço para as obras de requalificação urbana do Sítio Histórico Porto de São Mateus.

Também tradicional é a entrega do Prêmio Benedito Meia Légua, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Gepir), que premia sete pessoas: Três personalidades capixabas atuantes na luta quilombola, duas personalidades que se destacam na luta pela promoção da igualdade racial, um in memoriam e uma personalidade nacional que se destaca na luta pela promoção da igualdade racial.

Este ano os prêmios irão, respectivamente, para Luciana dos Santos Croce, Mestre Fábio Ravera Lyrio, Olindina Serafim do Nascimento, Rosimar de Oliveira Silva, Mônica Porto, Matuzalém Ribeiro de Souza (in memorian) e a atriz Taís Araújo.

Após a premiação, novos deslocamentos da comitiva, em visita às obras de contenção da Ladeira do Besouro (às 10h20) no Bairro Cricaré e, encerrando a programação da manhã e a agenda de Renato Casagrande, inauguração do CRAS Porto.

O Dia da Consciência Negra se encerra com uma missa afro, realizada na Igreja de São Benedito.