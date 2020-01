Casagrande convoca mutirão para limpeza em Iconha

A localidade de Bom Destino foi uma das mais atingidas pelas consequências das fortes chuvas que atingiram a região há uma semana

Um mutirão de limpeza será realizado neste sábado (25), no distrito de Bom Destino, em Iconha, no sul do Espírito Santo. A localidade foi uma das mais atingidas pelas consequências das fortes chuvas que atingiram a região há uma semana.

Na manhã desta sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande fez o convite para que voluntários estejam no local para ajudarem da forma que puderem. Segundo ele, além um total de 170 bombeiros militares estarão no local, além da atuação dos 40 membros do Exército, que já estão no local.

“Os moradores estão cansando de tanto trabalho. Eu pedi a alguns municípios que mandem algumas pessoas. Quem puder ir, levar uma pá, uma enxada ou carrinho de mão. Vamos ter, lá, um carro pipa, pá carregadeira e caminhões para que a gente vá recolhendo toda a sujeira que puder retirar”, pediu.