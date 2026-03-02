Casagrande confirma saída do governo para disputar vaga no Senado

Governador anunciou nesta segunda-feira (2) que deixará o cargo até 4 de abril para concorrer às eleições

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que vai renunciar ao cargo para disputar uma das vagas ao Senado nas eleições deste ano.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (2), no Palácio Anchieta, em Vitória. Casagrande tem até 4 de abril para oficializar a saída, conforme determina a legislação eleitoral, que exige a desincompatibilização seis meses antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Com a saída do governador, quem assume o comando do Estado é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao Palácio Anchieta.

“Faço isso com muita tranquilidade e segurança, porque quem vai assumir o mandato é Ricardo Ferraço. Essa transição ocorrerá ao longo de todo o mês de março. Deixo o mandato no início de abril”, afirmou Casagrande durante a coletiva.

Primeira renúncia desde 1986

A última vez que um governador capixaba renunciou ao cargo para disputar o Senado foi em 1986, quando Gerson Camata deixou o Executivo estadual.

Na ocasião, o vice José Moraes assumiu o governo e permaneceu à frente do Palácio Anchieta entre maio de 1986 e março de 1987.

