Casagrande anuncia reajuste para professores da rede estadual

O governador afirmou que quase 11 mil profissionais serão beneficiados

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande,

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO!

A partir deste mês, o Governo do Estado aplicará o reajuste ao piso nacional do magistério de 12,84%, retroativo a janeiro de 2020. Serão beneficiados quase 11 mil profissionais, por meio de um investimento anual de R$ 53 milhões. pic.twitter.com/O036stnW3Y

