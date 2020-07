Casagrande anuncia contratação de projeto para drenagem e pavimentação de ruas no Balneário de Guriri

O Governo do Estado do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, (10), o resumo do contrato nº 017/2020, através da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), onde contempla a empresa KF2 Engenharia e Consultoria Eireli – EPP, que fará a elaboração do projeto executivo de drenagem e pavimentação de ruas do Balneário de Guriri. O prazo de execução é de 90 dias e o investimento é de R$ 142 mil.

O anúncio foi feito pelo próprio Governador, Renato Casagrande (PSB) em vídeo divulgado nas redes sociais. Renato destacou a importância do Balneário que cresceu muito e não tem drenagem. Quando chega o período da chuva é uma dificuldade para os moradores, comerciantes e proprietários de imóveis.

O Governador ressaltou que este projeto foi um pedido do ex-deputado estadual José Eustáquio de Freitas, que sempre lutou pela sua viabilidade. Casagrande disse ainda que neste primeiro momento está anunciando apenas a contratação do projeto e que depois de pronto vai buscar recursos para iniciar as obras.

A reportagem do FA NOTÍCIAS tentou entrar em contato com ex-deputado Freitas, mas as ligações foram remitidas à caixa postal.

VÍDEO: